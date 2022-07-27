永昕（4726）27日宣布，日本知名藥廠JCR將以每股32.5元，合計13.65億元，參與該公司辦理的私募案，並以持股20.48％躍居為最大股東，而母公司晟德（4123）持股20.46％，則為第二大股東。

晟德表示，看好永昕未來潛力，且為協助該公司永續發展以提供穩定的長期資金，此次永昕5萬張私募案，募資16.25億元，晟德認購8千張，增資2.6億元，持股比例由原21.90%微幅降為20.46%，略低於JCR的20.48%；主要是藉與JCR的強強結合，讓永昕快速站上國際舞台。

JCR成立於1975年，以開發、生產及銷售罕見疾病生物藥聞名，已上市產品有重組生長賀爾蒙GROWJECT、異體細胞治療產品TEMCELLRHS Inj.、重組融合蛋白IZCARGOR等多項產品。其中，IZCARGOR是運用可克服腦血屏障技術平台的蛋白設計，用以治療第二型黏多醣症(又名韓特氏症)，此產品於2021年於日本上市，目前正與日本武田製藥(Takeda)合作準備進入全球市場。

JCR為日本少數具有深厚生物藥開發及生產能力的公司，擁有四個生產基地，也是被日本政府與AstraZeneca選為生產AZ新冠疫苗的藥廠。近年來，JCR積極投入罕見疾病生物藥之開發，有近20項開發中重組生物藥物、細胞治療產品，未來對生物藥開發製造量能需求極大，此次入股永昕，即是提前布局其產品線在產程開發及GMP生產的量能需求。

晟德董事長林榮錦表示，CDMO已成為全球生技產業的兵家必爭之地！有鑒於世界各國對CDMO業務需求漸增，永昕是台灣少數同時具備生物藥研發及生產技術公司，且提供一站式藥物開發服務及商業化生產能力，目前正積極拓展海外市場，已與日本、韓國、新加坡客戶簽下關鍵訂單，未來更目標歐洲、美國或中國等市場，成為尖端技術與客製化服務雙優質的指標型CDMO公司，搶攻全球龐大市場商機。

總經理陳佩君表示，此次得到長年客戶JCR的投資，不僅有資金上的支持，更提供了技術策略等協助，將可提升營運效能、強化國際競爭力，讓永昕加速實現成為全球生物藥生產基地的願景。