迎戰年度中元節大檔，各大量販零售通路展開促銷大戰！其中，大買家量販店即日起至8月3日，祭出「中元早購雙重送」，活動期間消費滿2000元，除了送100元大買家現金抵用券之外，加碼再送100點紅利儲值券，力拚中元業績成長2成以上。

大買家表示，今年中元節檔期，上千款中元商品超殺促銷價拼全年超低價，中元暢銷品如崇德發黑麥汁6入組159元、洪城郡海苔16入135元、佛祖牌新竹調和粉絲900克109元、廣陞雞絲麵每袋10入89元、中興米2公斤89元等，數十款大袋裝、成箱餅乾、飲料開賣，豐富選擇超低價吸引公司行號、家庭採買。

另外，針對中元強檔即日起至8月17日，大買家與銀行聯合回饋，刷大買家聯名卡或台新信用卡，消費滿3,000元送植萃抗菌洗衣精1.8公斤，滿1萬元分期送大買家200元禮券；刷華南銀行信用卡，消費滿3,800元送100元大買家禮券；滿6,000元分期送大買家200元禮券。

針對聯名卡會員回饋再加碼，8月5日至8月11日，刷大買家聯名卡滿4,000元，加碼送100元商品禮券。