自今年元旦至7月25日，台灣共有2家生醫公司成功上市、9家生醫公司登錄興櫃，總共有11家。資誠指出，2022下半年生醫授權、IPO與併購蓄勢待發，我國企業應抓住這波成長機會。

PwC Taiwan與台灣生物產業發展協會於7月27日下午共同舉辦投資主題論壇，透過海外連線邀請國內外生醫業者、創投與專業機構共同探討產業趨勢。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏於論壇開場致詞時表示，全球經濟體系重新從疫情的風暴中站穩腳步，並走向穩定、開放與共存。

PwC歐洲地區生技醫藥主管合夥人Thomas Solbach指出，生醫企業必須重新檢視其價值鏈的主要活動與輔助活動，加速導入人工智慧（AI）與大數據分析，並更加重視健康預防領域應用，改變策略來接軌精準健康大趨勢。

依據PwC團隊分析經濟合作暨發展組織（OECD）與The Lancet 醫學期刊數據，全球健康預防相關支出（包括運動健身、居家健康、健康管理、穿戴裝置、保健營養與基因分析）於2021年僅有1.2兆美金，2030年將成長至3.5兆美金，成長近三倍。

至於醫療相關支出（包括住院支出、精準診斷、藥品、醫材、手術、疾病管理與出院追蹤）於2021年共10.1兆美金，2030年成長至13兆美金，複合年成長率僅有3％。

台灣微脂體董事長葉志鴻表示，近年我國新藥授權屢創新紀錄，小分子與抗體新藥、新劑型、新適應症新藥等產品推陳出新以因應未滿足醫療需求。

資誠生醫產業負責人林玉寬表示，疫情加速生醫產業進展，醫藥主管機關採用EUA放寬產品審查制度，並以公私協力模式加速產業成長。