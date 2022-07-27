疫情限制逐步放寬，內需消費復甦題材崛起，富邦投顧指出，寶雅（5904）下半年展店加速，同店銷售（SSS）重拾正成長，給予「買進」投資評等，推測合理股價440元。

法人指出，因國內疫情自4月開始明顯升溫，寶雅第二季店數294間，較去年底僅淨增四間，展店速度放緩，至於同店增長率4、5月皆呈現衰退，6月開始因國內疫情放緩、且去年三級警戒基期低，單月SSS跳升至成長3成以上，累計單季SSS轉為高個位數成長，為2021年來首度轉正成長。

展望未來，寶雅維持全年展店25～30間的目標，下半年展店加速，全年店數可突破300間；SSS隨著國內疫情流感化，國人夏日暑期出遊意願攀升，彩妝、防曬、保養商品銷售旺暢，目前單店營業額已恢復至2019年疫情前的9成以上，且去年同期基期較低，預期7、8月SSS維持雙位數增長，第三季SSS成長性樂觀，第四季延續正成長。

此外，寶家第二季店數37間，較去年底展店三間，公司尚未修正全年展店目標，然考量國內疫情拖累上半年展店速度，且寶家仍未轉盈，富邦預期，寶家全年展店目標將會調整，將延後今年轉虧為盈的預期時程，但對於集團營運影響仍有限，長期仍樂觀看待寶家與寶雅在銷售品項與通路品牌形象上的互補。