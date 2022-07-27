統一集團旗下食用油廠大統益（1232）27日公布半年報，上半年營收116.33億元，年增19.1％；稅後純益8.54億元，也比去年同期成長12.9％，換算每股純益5.34元，創歷年同期新高，已賺進半個股本。

其中大統益第2季稅後純益3.76億元，雖比第1季衰退21.1％，但較去年同期大幅成長四成，換算單季每股純益2.36元。

大統益主管表示，第2季獲利比去年同期大幅成長，主要因為去年5月台灣實施疫情三級警戒，餐廳不能內用。大統益是國內18公升裝桶裝沙拉油的最大供應商，以商用市場為主，營運首當其衝，比較基期相對偏低，今年營運面已恢復正常，帶動成長幅度大。

整體而言，面對今年以來「黃小玉」等農糧原物料價格飆漲，大統益由於調度得宜，上半年已大賺超過半個股本，獲利表現突出。

不過今年「黃小玉」價格波動相當大，最近隨著美國帶頭升息打通膨，引發黃小玉價格大幅回挫。以沙拉油主要原料黃豆價格為例，從6月初的高點每蒲式耳17.7美元，最近掉到13美元，波段跌幅超過25％。

法人認為，這對於大統益等食用油廠而言可能是「短空長多」，短線像是第3季，可能必須面臨高價原料庫存整理的壓力，不過長線而言，黃小玉等原料價格回復正常，有利油脂廠成本壓力減輕。

至於聯準會帶頭升息打通膨，雖然可能造成經濟萎縮、需求減少，不過民以食為天，食品需求的縮減相對不會那嚴重。