2022年全中運圓滿落幕，22個運動種類中，累計51項、200人次破大會紀錄，更有6項、14人次破全國紀錄，今天（27日）下午舉辦會旗交接儀式，在教育部體育署副署長洪志昌見證下，由花蓮縣副縣長縣長顏新章交棒給新竹縣縣長楊文科，場面溫馨感人，也代表今年全中運完美劃下句點。

本屆全中運參賽人數約1萬8千多人、辦理22個競賽種類，且因4月中旬新冠肺炎疫情升溫，導致部分競賽種類延辦，花蓮縣政府除了需處理延賽導致整備完成競賽場地的復原、人員交通、食宿的善後安排，同時還有6種競賽種類繼續完成比賽，且需於最短時間內提出復賽規劃，任務艱鉅，另外辦理時間從今年3月9日資格賽開始到今天落幕共歷時5個月，是歷年全中運參賽人數最多、競賽種類最多且辦理時間最長的全中運。

本屆全中運有15個競賽種類因為新冠疫情延到7月進行，大會分3階段陸續復賽，花蓮縣政府以最高等級防疫措施因應下，讓今年全中運能順利完成所有復辦賽事，盡力讓每位參賽的年輕選手有大顯身手的舞台，且透過辦理全中運的機會，提升花蓮縣內運動風氣，同時藉由中央的補助改善縣內體育場館。

體育署副署長洪志昌表示，今年全中運順利復辦，特別感謝花蓮縣長徐榛蔚及全中運工作團隊盡心盡力投入，在落實各賽事場館的防疫規範下，提供最好的場地，做最好、最貼心的服務，讓所有參與的工作人員都能安心完成任務，讓賽事順利圓滿。

在交接儀式上，2022年全中運大會會旗由洪志昌交接給下屆主辦單位新竹縣政府，象徵傳承全中運的精采、卓越與輝煌，新竹縣政府由楊文科縣長率隊接下全中運會旗後，由新竹縣國中小聯合團隊《頭前》舞團帶來「《頭前》文化·科技·智慧城」精湛演出，為交接儀式增添光彩。