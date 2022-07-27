拜登政府邀請台灣、日本和南韓一起籌組「晶片四方聯盟」（Chip 4），但南韓擔憂加入後，恐失去龐大的大陸市場，甚至得罪北京政府，而遲遲沒有回覆，這回美方再下通牒，要求首爾8月底前給答覆。對此，大陸外交部呼籲韓方「注重自身長遠利益，多做有利於中韓關係發展的事；更提醒，單就晶片貿易而言，韓國去年出口的晶片60%進入了中國市場。」似乎暗藏別忘了巨大利益的施壓口吻。

今年3月美國政府提議組建一晶片聯盟「Chip 4」計畫，希望台灣、南韓、日本共同參與，力抗中國大陸半導體產業崛起。台灣與日本抱持開放態度， 也樂觀其成，但韓國著眼於大陸的巨大市場利益，所以有所顧忌，而一直未給美方肯定的答覆。

對於華府要求首爾8月底前決定是否加入美國為首的晶片聯盟Chip 4，以因應半導體供應鏈問題。

韓國外交部官員26日向韓聯社表示，對於美國政府設定答覆時限，他不表認同，韓方將權衡利弊後做出決定。這位官員表示，如有必要加入聯盟，應由韓方主導再制定內容進行合作；至於與美方合作時，如何減少與北京的摩擦，他表示，「我們至今一直優先與中方進行協商，未來在解決供應鏈管理等問題上，雙方也會持續保持溝通協調。」

對於韓方表態，大陸外交部發言人趙立堅對此回應，全球產業鏈、供應鏈的形成和發展是市場規律作用的結果，加強產業鏈、供應鏈開放合作，防止碎片化，有利於有關各方和全世界。中方反對人為推動產業轉移脫鉤、破壞國際貿易規則、割裂全球市場。

趙立堅指出，中國和韓國互為重要合作夥伴。在兩國關係發展過程中，雙方都獲得了巨大利益，實現了彼此成就。

他提到，在疫情和全球經濟下行壓力很大的背景下，去年中韓雙邊貿易同比增長26.9%，達到3623.5億美元。這一數字超過韓美、韓日、韓歐貿易之和。單就晶片貿易而言，韓國去年出口的晶片60%進入了中國市場。

趙立堅強調，「我們希望韓方從自身長遠利益和公平開放的市場原則出發，秉持客觀公正立場，多做有利於中韓關係發展、有利於全球產業鏈供應鏈穩定的事。」

此外，據韓國國際貿易協會資料顯示，韓國2021年記憶體晶片出口額690億美元，其中48%賣到中國。由此可見，中國是韓國最大貿易夥伴。