清華大學人類學研究所副教授邱鴻霖與教授李匡悌率領清大考古團隊，在鵝鑾鼻公園有重大發現，出土距今約4000年前的古代石棺、貝塚、灰坑與大量的考古遺物，也成為台灣南島族群與海外交流互動的重要證據。

清大27日在臉書發文，2017年墾丁鵝鑾鼻公園進行老舊賣店改建工程時，意外發現距今約4000年前的古代石棺、貝塚、灰坑與大量的考古遺物，不僅是台灣首見的史前時代貝器加工地點，更是太平洋島嶼最古老、面積最大的貝器加工場。

邱鴻霖與李匡悌率領的清大考古團隊於2019至2021年間，在國境最南端的「鵝鑾鼻第一遺址」進行搶救考古發掘，出土文物目前在屏東縣政府與墾管處共同支持的「鵝鑾鼻最南點工作站」持續進行整理研究。

清大考古團隊不僅從遺址中出土大量墓葬，更發現大量貝器和貝料，包含貝器的成品、半成品、胚料、加工過程廢料與相關的工具，證實史前鵝鑾鼻人具有一套獨特的貝器加工藝技術。

這些大量貝器為台灣首見，型態與太平洋島嶼發掘到的貝器相似，且年代古早，對台灣史前時代的海外互動證據上具重要意義，有待進一步研究比較。

邱鴻霖27日受訪時表示，鵝鑾鼻是台灣重要門面，此次因賣店改建而發現重要遺址，卻對當地居民的生活卻造成影響。

邱鴻霖說，此次考古發掘出大量極具價值的文物，是好不容易發現的特色，能讓民眾了解鵝鑾鼻不只是燈塔、海洋也有古代的文化，盼主管機關應做好協調規畫，讓文化資產若能跟賣店結合，民眾到此有地方駐足，重要文物也有妥善儲存保存之處。

他指出，文化資產與開發應設法共存，創造雙贏，呈現鵝鑾鼻文化及特色，並照顧當地居民、振興觀光，成為重要的教育場域。