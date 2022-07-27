台南市一名已退休18年的尚姓狼師，在台南市2所國小任教23年期間，共猥褻及性騷擾14名學生，其中10多名受害者2年前站出來控訴，但因為已逾20年追訴時效，無法對狼師進行刑事追訴，人本教育基金會呼籲，追訴時效內的受害者勇敢站出來，好將不肖狼師繩之以法。

人本教育基金會今天與台南市議員蔡旺詮在台南市議會召開「老師要認錯道歉，政府要承擔責任—杜絕性侵害，從不體罰開始」記者會。蔡旺詮說，這種性侵案件發生在台南，對所有人都造成很深的傷害，這是台南教育界的痛，必須面對檢討，也希望有更多受害者勇於站出來。

今天有 2名當年受害女學生也站出來，表達雖法律無法追究狼師責任，但她們能做的就是把事情說出來，讓更多人知道，也希望其他受害者站出來，喚起大家重視校園性平案。

台南市教育局表示，2020年9月接獲通報後，即啟動調查，針對該師過去曾任教的班級學生全面普查，共發出738份問卷，問卷回收後，共計14名受害者，其中11名願意接受調查訪談，經調查後，11案均成立，行為樣態為「猥褻」及「性騷擾」。

教育局指出，全案已完成調查確認並通報該師為全國不適任教育人員，終身不得再任教職，今年3月24日將全案移送檢調單位偵辦，若這名退休老師判處有期徒刑以上確定，將立即追討退離職相關給與，並建議修法追究責任到底。

另，教育局也針對該師疑曾於配偶之前設立的小鼓手補習班上課，也展開同步調查，並蒐集補習班學生問卷，但尚未有學生反應曾遭不當對待情事，目前該補習班已廢止立案。教育局強調，目前未有補習班學生反應受害，如接獲新事證，將立即啟動調查程序，絕不姑息。

人本教育基金會表示，2020年9月人本基金會向台南市府舉發該名老師涉及20年前性侵害及性騷擾某女學生，並要求全面普查，面對20年刑事追訴期已過，受害人無從追究刑責，且該名狼師還能坐領月退俸，為此，人本基金會也於本月初於立法院主張，對兒童的性侵害追訴期應自成年起算，今天再度舉行記者會，也呼籲更多受害人站出來。