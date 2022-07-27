旗津星空隧道開鑿於日治時期，原為一條軍事戰備隧道，古隧道於2005年整建，開闢成星光隧道供遊客及自行車族使用。星空隧道串連旗後燈塔、旗後砲台、珊瑚礁地形等獨有美景，是全國唯一的海景自行車道，無論步行或騎車，都是遊客身心視野的驚豔感受。

為了讓旗津變得更浪漫好玩！高市府觀光局再次打造沉浸式體驗空間，將旗津星空隧道幻化成繽紛色彩的光廊，彷彿進入另一奇幻世界，如藍色多瑙河、海底極光、旗津趣及螢火蟲世界等光影動畫等共10種不同的主題光影動畫沉浸式體驗，營造出奇幻空間打卡場域。

高市觀光局長周玲妏表示，旗津一直是大家玩水吃海鮮的首選，來這遊玩的遊客總是絡繹不絕。市府投入很多經費在這裡建構浪漫的景點及辦理各種歡樂活動，除了旗津星空隧道外，馬雅各自行車道、網美步道、休憩涼亭、彩虹教堂及貝殼館周邊等設施，也已陸續跟大家見面。

觀光局表示，通往絕美大海與峭壁的星空隧道長88公尺，共有10種不同主題，如海底極光是以海底世界充滿了無邊的幽暗，彷彿來自海底深處的聲音指引著你向深海走去；旗津趣更展現旗津海天一色，在既美麗又浪漫的夕陽下看著大船入港，悠遊在旗津海域，享受水上運動感受旗津之美；螢火蟲世界刻意營造小小螢火蟲穿梭於隧道之中，飛到西飛到東，這邊亮，那邊亮，如穿越時空隧道來到童年時光。

旗津有百年古廟旗津天后宮、綿延數里的弧形海岸線、海景夕陽及沙灘上「黃金海韻-海珍珠」大型戶外公共藝術、充滿歷史味的旗後砲台等，都各異其趣值得玩味。現適逢暑假，也舉辦以「動物狂歡派對」為主題的2022旗津黑沙玩藝節，暑期限定免費的氣墊嘉年華更是大受歡迎，每週都有活動，到旗津玩的同時，也別忘了來星空隧道打卡！