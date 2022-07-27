今年疫情下國內的第1場大型異國舞蹈國際賽「東方神起國際盃世界舞蹈大賽（2022 East Goddess International Danc Competition）」，日前在台中世貿中心舉行，代表台東縣的「舞夢砂城國際藝術舞團」20位大小舞者，勇奪6冠軍等共22項大獎，成績斐然。

台東在地的「舞夢砂城國際藝術舞團」，由團長曾淑羚帶領職業組、樂齡組、業餘新秀組、兒童青少年組共20位大小舞者遠赴台中參加這場「東方神起國際盃世界舞蹈大賽」。

曾淑羚表示，此次參賽因成員輪流確診一直無法完整排練外，到賽前最後一周更是陸續有成員確診而退賽，團體舞每1首都受到影響需要重新編排，到出發前最後1天還在拼命努力，最後4天晚上總共排練9首團體舞，其中1位舞者剛好比賽當天凌晨解除，直接坐最早5點多的火車衝到台中參賽。

雖然狀況連連，無論是舞者們的體力、耐力、腦力，還有住宿、交通與跟主辦單位不斷聯繫都是一大考驗，但團隊還是奮力一搏，為家鄉台東獲取好成績。

賽事從早上9點比到晚上將近10點，成績出爐，團體獎項部份，職業組與樂齡組沈素慧、蔡曉梅、張淑芳、余文君、陳憶嵐、高琳甯、曾宥華，榮獲2冠軍、1亞軍、1季軍。

業餘組張佳栗、林妙蓁、吳瑋婷，榮獲1季軍、2優勝。青少年與兒童組余光希、徐瓏軒、張愷莉、涂凱淇、王紫芸、王紫寧、江天薏、江振環、鄭語彤、張沂，榮獲2冠軍、3亞軍、2優勝。

個人獎項部份，曾宥華非師資越級挑戰職業組，勇奪職業融合組冠軍、職業鼓舞與職業民俗組亞軍。新生國中張愷莉融合青少年民俗組冠軍、新生國中徐瓏軒榮獲Shabbi＆Beledi業餘組殿軍、均一實驗高級中學余光希與卑南國中王紫芸榮獲青少年傳統組優勝，東海國小涂凱麗榮獲兒童融合組亞軍。

總計獲得6冠軍、7亞軍、2季軍、1殿軍、6優勝，共計22項大獎。

「舞夢砂城國際藝術舞團」已連續9年榮獲「台東縣傑出演藝團隊」，長期在家鄉深耕異國舞蹈，對於藝術深根與培育後繼更是不遺餘力，歷年來已榮獲許多國內外舞蹈節的邀請演出。此次獲獎作品，將會在今年8/27台東縣傑出演藝團隊聯合展演精彩呈現。