民進黨桃園市長參選人林智堅論文門延燒，關鍵人物調查員余正煌今（27）日聲明強調「本人之論文均按照學術規範自行撰寫完成，未有任何抄襲之情事」，對於自己與林智堅論文的相同錯誤用詞「多明尼克肯大學」、「准碩士」，更直接表明是參考當時國民黨官網資料。「核能流言終結者」創辦人黃士修驚呼：「天啊，他真的是原創，連出處都一清二楚！結論：國民黨不倒，台灣不會好，誤人子弟，有夠爛，X。」

余正煌今日聲明表示，「本人之論文均按照學術規範自行撰寫完成，未有任何抄襲之情事，並已將相關事證交予臺灣大學社會科學院學位論文違反學術倫理審定委員會；外界所指本人之論文涉及抄襲之情事，實與客觀事實不符。倘日後仍有不實指控、造謠抹黑或惡意中傷之情況，本人將依法訴追相關責任，以維自身權益。」

根據今天協助余正煌公布聲明的台北市青工會總會長滿志剛轉述，對於外界質疑「為何林、余的台大國發所論文都出現相同的錯字」，余正煌透過律師張祐齊解釋，當時他在撰寫論文時，因為瀏覽了國民黨網頁查詢許明財學歷，而國民黨當時官網資料就是「多明尼克肯大學」，張祐齊表示，「是因為國民黨網站寫錯，余正煌抄國民黨網站，所以跟選舉公報不同，但這個不是自己寫的，根本不會知道國民黨這冷門的網站」，余正煌當時也不知道林智堅已經拿到中華大學碩士，也未修改「准碩士」一詞。

對此，黃士修也在臉書發文表示，「天啊，他真的是原創，連出處都一清二楚！結論：國民黨不倒，台灣不會好，誤人子弟，有夠爛，X」，此篇文章一發出，也立刻引起大量網友熱烈討論，「以後寫論文要記得放一些小bug在裡面，避免有些不要臉的抄了之後說自己是原創，還可以靠這些小bug來證明自己是原創」、「厲害，這只有原創才知道出處的梗」、「余正煌：『這鍋我不揹！』」、「誰知道一本薄薄的論文，會有這麼多彩蛋啊！」、「國民黨官網小編不該出來負責嗎」、「能夠回答出來論文來源出處的就是原創，唯有抄襲、複製、代寫的才會什麼都不知道」。