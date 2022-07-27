蘇花改2020年1月全線通車後，初期只開放小型車、大型車與大貨車行駛，去年9月30日起試辦大型重機上路，經數月的數據蒐集分析，交通部長王國材認為各項指標良好，力挺開放，下一步還要試辦白牌機車行駛。公路總局日前已將提案送至交通部，規劃4種一般機車走蘇花改的方案，等待核定中。

蘇花改隧道內有2個車道，1個車道為各車種使用，另一個則保留為緊急車道，讓救護、救難車輛通行，遇到連續假期時則會開放大客車行駛，未來若開放一般機車進入，就得考量車道分配問題。

公路總局表示，大型重型機車試辦通行蘇花改，檢核期已結束，目前報告已提報到交通部，建議正式開放大型重型機車通行蘇花改，至於開放時間要由交通部核定。公總強調，目前仍屬於試辦期，大型重機還是可以走蘇花改。

白牌機車方面，公路總局透露研擬4種方案，一是採現行的快車道混合車流行駛，路肩仍保留為緊急救護救災使用；二是開放路肩讓白牌機車行駛，保持救護車輛通行彈性，汽車仍需行駛快車道；三是將路肩規劃為機慢車道；四是取消路肩、規劃2車道混合車流。

至於何時開始試辦白牌機車行駛蘇花改，公路總局說，4種方案須由交通部審查，核定後再擇定日期試辦。