民進黨籍李龍飛參選雲林縣口湖鄉長，與民進黨提名人呂老乾對壘，引發「茶壺裡的風暴」。（摘自李龍飛臉書）

雲林縣口湖鄉長選舉，民進黨原本提名鄉民代表呂永添參選，上個月呂永添宣布退選，改徵召口湖鄉農會前總幹事呂老乾。民進黨籍前梧北村長李龍飛27日表態參選鄉長，強調為讓鄉民多1個選擇才會投入選戰，雖然因此會被開除黨籍，但他願意承擔這個責任。外界分析，「茶壺裡的風暴」，將考驗民進黨的整合能力。

口湖鄉長選舉，原本只有民進黨徵召呂老乾參選，形成「找不到對手」情況，不過最近鄉內出現「口湖鄉長參選人李龍飛」競選看板，訴求「給口湖鄉親多1個選擇」，引發鄉民議論，因為李龍飛為民進黨20多年的資深黨員，突然跳出來參選，讓各界覺得「案情並不單純」。

口湖鄉長選舉，曾是民進黨2016年執政後的指標性選戰之一，民進黨2016年1月贏得總統大選，奪回失去8年的政權，但執政後基層補選卻9連敗，最後在同年9月口湖鄉長補選，由林哲凌勝選才終止連敗，林也成為首名民進黨籍的口湖鄉長。2018年林連任成功，今年底選舉，將是民進黨能否延續口湖政權的一戰。

民進黨口湖鄉長人選上個月突然換將，引發支持者一陣議論，呂老乾在口湖農會經營多年，跨越藍、綠，此次國民黨也有意徵召呂參選，沒想到卻被綠營捷足先登，突然換將加上政黨屬性等原因，讓部分民進黨支持者出現異音。

民進黨支持者認為，呂老乾曾是國民黨員，雖然呂解釋已退出國民黨，但把資深黨員呂永添換下，仍引發一些黨員的不滿，若黨部沒有妥善處理，可能因此出現「茶壺裡的風暴」，不可不慎。

民進黨雲林縣黨部則強調，一個政黨要持續發展壯大，就要不分黨派，吸引優秀人才，對於李龍飛的參選，黨部會加以溝通，希望團結一致，打贏這場選戰。