測試介面大廠中華精測（6510）27日公告第二季財報，合併營收11.85億元，歸屬母公司稅後淨利2.51億元，較上季成長逾1.2倍，每股淨利7.65元，累計上半年獲利賺逾一個股本。

中華精測公告第二季合併營收季增43.0％達11.85億元，較去年同期成長13.1％，平均毛利率季增2.1個百分點達54.3％，較去年同期提升0.4個百分點，營業利益季增逾1.4倍達3.02億元，較去年同期成長11.3％，歸屬母公司稅後淨利2.51億，與去年同期相較成長逾1.2倍，較去年同期增加15.9％，每股淨利7.65元。

中華精測上半年合併營收20.15億元，較去年同期成長8.3％，平均毛利率年減0.5個百分點達53.4％，營業利益年減4.9％達4.26億元，歸屬母公司稅後淨利3.63億元，與去年同期相較減少5.4％，每股淨利11.08元，上半年獲利賺逾一個股本。

中華精測表示，第二季隨著高效能運算（HPC）、5G毫米波（mmWave）、車用等相關應用晶片需求提高，精測自製微機電（MEMS）探針卡全產品線發展、客戶結構多元、與全球布局綜效顯現，加上固態硬碟（SSD）快閃記憶體控制晶片探針卡持續出貨，射頻晶片等新應用產品銷售暢旺，帶動營收表現優於預期。中華精測第二季探針卡占總營收比重達33％，隨整體營收上揚適時調整，全年預估探針卡比重為30～40％，預估全年毛利率可望持穩。