通膨、升息、戰爭引起資本市場大幅下修，投資人出手不再闊綽，新創高估值榮景不再，面對這一波景氣動盪，投資人、新創該如何因應？群聯電子執行長潘健成說，「景氣循環就是一場淘汰賽」，不景氣才會出現合理的估值，有實力的才能存活。潘健成建議，新創必須評估自己的創業題目是否確實真為產業所需或只是跟風？因為除了技術，投資人在評估時更看重團隊是否務實。

台杉投資所主辦的「創投觀點」，於7月26日舉辦「資本市場動盪--投資人如何看新創產業發展」座談會。會中由台灣經濟研究院六所范秉航副所長針對2022年上半年度全球的資本市場狀況及投資趨勢進行主題分享，另外邀請台杉投資科技基金呂奕達執行合夥人、Pacific 8 Ventures合夥人傅斯誠，以及群聯電子執行長潘健成，以「投資人看資本市場的動盪與變局中的新機會」為題，分別從創投、企業創投等不同角度進行對談。

面對這一波資金的退潮，范秉航表示，2022上半年美國及亞洲市場因受到巨額投資交易快速下降，衰退幅度最大，歐洲市場資金相對持平，而企業創投因為必需考慮到企業的經營與獲利，在投資件數及金額都下降。

范秉航指出，從過去的經驗發現，2000年的網路泡沬、2008年的金融海嘯都造就出跨國的大企業，因此對新創來說，市場下行仍是創業者的絕佳機會。現在市場資金還是相當充足，只是在尋找更好的投資機會，也會花比過去更多的時間審視團隊及技術。

潘健成則認為，市場資金還在，只是過去可能是投資在股票、不動產，現在則是收回而不做投資。長遠來看，疫情帶動了生技新技術研發、5G普及造就技術創新，市場對新技術的需求自然會帶動資金的投入。

至於景氣好壞是否會影響CVC的投資規劃？潘健成以群聯為例指出，上市公司必須定期公布財報，仍須考慮獲利。群聯的投資思考主要還是從公司本業的垂直應用出發。他建議新創必須評估自己的創業題目是否確實真為產業所需或只是跟風？因為除了技術，在評估時更看重團隊是否務實。

台杉投資科技基金執行合夥人呂奕達、Pacific 8 Ventures合夥人傅斯誠，也從創投的角度指出，投資最看重的還是具吸引力的題目及技術，今年確實會花比過去更多的時間評估投資標的，除了過去基本的盡職調查，也會更看重團隊在面對逆境時的調適狀況。

傅斯誠說，因為評估期拉長，反而更能跟新創團隊互動，建議最近有意募資的新創，在規劃上要把公司未來發展的不同階段資金需求納入考量， 更要確保公司能順利撐過這段不景氣的時間。

台杉投資總經理翁嘉盛也表示，過去幾年市場資金充沛，新創募資估值持續創新高，反而不易找到合理估值的投資標的。從過去2000年、2008年的經驗來看，景氣下修才是投資的最好時機。因為投資人在面對景氣下修時會更為謹慎，投資評估期間拉長，才能找到好的投資標的。

不過，翁嘉盛也提醒，因為景氣下修還未見反彈跡象，新創募資會需要更長的時間，不論是要進行新一輪的募資或是維持公司的營運，都要以能撐過2年做規劃，同時，要隨時和投資人討論公司的下階段發展進度，順利渡過這段景氣變化時期。