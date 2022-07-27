「走了當遺產，不如活著自己用」的保單活化業務，乏人問津，據壽險公會最新統計，今年第二季保單轉換件數及金額都「掛零」，今年上半年只有國泰人壽有一件、轉換金額62萬元，全年有可能創2014年8月開辦以來的歷史新低。

很多壽險公司都還有保留保單轉換的業務，但近年幾乎都沒保戶來申請，有壽險公司主管實話實說：「幾乎都忘了有這項業務」。

壽險業者提出保單轉換幾乎無人申請的五大原因，一是早年有錢投保多張高利率保單的保戶，現在可能也不缺醫療或長照費用，有錢就想買儲蓄或投資型保單，且多數想要作資產傳承，無太大意願進行保單轉換；二是當年沒有錢買多張保單的人，舊有保單可能只是實支實付醫療險或意外險等基本保障，也沒有什麼保價金可以轉換新保單。

三是壽險公司及業務員會擔心，若現在幫保戶舊有的終身壽險轉換為醫療險、長照險，未來保戶老了沒錢生活，反而不能進行保單解約或借款，所以大部分業務員不敢作此規劃；四是金管會為避免業務員過度勸誘保戶，因此規定保單轉換不得給付佣酬，保單轉換又必須解釋很多問題及確認意願，耗費時間極長，業務員根本沒有動力去推動。

五是今年進入升息循環，且壽險公司經過多年的調整，老壽險公司平均資金成本已從5％以上，降到4％或4％以下、甚至更低，也沒有花大把力氣積極鼓勵保單轉換、降低資金成本的必要。

保單轉換亦稱保單活化，即壽險業者爭取多年，金管會終於在2014年8月開放，是要因應老年化及少子化趨勢，訴求無傳承遺產需求，或有養老金流需求者，可將早年投保的高利率終身壽險保價金，申請轉換為同一家壽險公司的實付給付保單、醫療險、長照險或年金險等，即將身故理賠金轉換成被保險人活著時能使用到的險種，且訴求可用舊保單投保時的年齡或較佳條件轉換為新保單，以提供保戶誘因。

2014年時預估有逾300萬張保單符合保單轉換，但八年下來，轉換不到5,000張，只有推出隔年2015年轉換3,611張、轉換金額11.66億元最多。