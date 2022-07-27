梧棲區中央路一段燙平完工，為在地居民及過往旅客創造舒適安全的行車空間、打造更美觀的道路環境。（台中市政府提供）

台中市梧棲區中央路一段為清水區與龍井區南北往來的縱向重要道路，兩端分別連接台中港區、三井outlet及關連工業區。建設局指出，為提升道路品質，增進行車舒適度積極辦理燙平工程，於今年6月完工，全長約3.3公里，為在地居民及過往旅客創造舒適安全的行車空間、打造更美觀的道路環境。

建設局長陳大田說，為提升整體道路品質，施工前多次與中華電信、自來水公司等各管線單位會勘，要求孔蓋先行下地，協調後梧棲區中央路孔蓋減少達到70％以上；同時沿線也改善道路附屬的路口改善、庇護島等，有路面下陷的部分，則採用路基改善提升路面耐久性，改善面積共約415平方公尺。

陳大田表示，梧棲區中央路一段於台灣大道端，可連接台中港區及三井outlet，向上路端通往台中港區及關連工業區，是一條連通觀光及產業經濟的重要橫向連絡要道。

建設局強調，透過這次海線燙平工程，全面改善地方生活環境，提升道路服務品質。未來市府團隊會更用心，持續努力執行燙平作業；針對偏鄉、編號道路與老街等部分進行整修，提供市民更優質的用路品質。