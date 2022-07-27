新生代歌手李芷婷擁有嘹亮好聲音，過去憑藉cover許多熱門歌曲在網路上小有名氣，之後參加歌唱類節目，表現一戰成名，今年初與饒舌歌手湯竣博（Jinbo）傳出誹聞，兩人大方認愛，不過李芷婷在工作時自爆床事細節，讓不少網友訝異，今（27日）曬出與男友的甜蜜合照，其中一張照片疑似拍到一半擦出感覺，直接熱情擁吻，讓許多網友看傻眼。

李芷婷今（27日）發文：「廚房是家裡最喜歡的區域之一，承載油煙、美好佳餚誕生之處，偶爾會有失敗的料理上桌，每一次的經驗都在告訴我，我離廚神更進一步了」，乍看之下還以為是廚房的廣告，不過李芷婷似乎只是以廚房為拍攝主題，她還找來男友湯竣博一起入鏡，李芷婷穿著細肩帶短版上衣大方露出鎖骨和小蠻腰，男友湯竣博則坐在身後流理臺環抱著她，另一張照片兩人各自拿著零食，李芷婷嘴中叼著洋芋片，畫面看起來較為日常、甜蜜。

沒想到猛料在最後一張，照片中拍攝廚房器具，不過倒影中清楚折射李芷婷和湯竣博的身影，畫面中李芷婷以火車便當的體位和湯竣博擁吻，兩人難分難捨，李芷婷的腳還勾在湯竣博的腰間，畫面非常火辣，再加上攝影構圖，給人一種偷窺的感覺。許多粉絲看到後直呼：「照片好正喔」、「等等，最後一是什麼鬼」、「我看到重口味料理」、「親下去了？！」、「最後一張怎麼那麼open」、「照片好好看喜歡」，不過有保守派的網友直言「這樣Po好嗎？」、「自毀前程」、「真的是崩壞女星」，讓李芷婷火大開嗆：「我拍藝術照都可以導向成崩壞，請問我在這張照片裡面，違反法律了嗎？我有露點妨害風俗了嗎？如果你不能接受我的價值觀，覺得『李芷婷』只能維持18歲的模樣，那你可以選擇退追，謝謝你。」