林智堅論文門風波越演越烈，日前林智堅與委任律師黃帝穎抨擊論文審定會召集人蘇宏達親國民黨、政治色彩濃厚，要求自行「迴避」審定會，對此台大今天(27日)傍晚正式做出回應，表示林智堅與委任律師都未到場，且要求無具體事證，所有委員在匿名投票後，一致駁回林智堅訴求，不會予以更換召集人。

以下為台大聲明：

有關本校碩士畢業生涉及論文抄襲事件，審定委員會於今(7/27)日召開會議，會議一開始即針對被檢舉人林智堅先生所委任三位律師提出的召集人（蘇宏達院長）迴避申請案進行討論，並選出一位委員代理會議主席。

於宣讀案由後，因申請人（林智堅先生）及其委任律師均未出席，由代理會議主席述明申請人的主張與所提事證，再由被要求迴避人（蘇宏達院長）說明後離席。案經所有委員逐一發言、充分討論後，以無計名投票表決方式一致決定：申請迴避案駁回。主要理由是：申請人所提事證並無具體事實足以認定被要求迴避人於本案執行職務有偏頗之虞。

另有關指控本校疑似外洩會議資訊之情事皆非事實。本校堅守行政中立，謹守分際，依相關辦法進行調查，絕無資訊洩漏相關情事。若有相關事證請透過司法途徑檢舉。