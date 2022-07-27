國發會今公布6月景氣燈號，連續亮出第4顆代表景氣穩定的「綠燈」，景氣對策信號綜合判斷分數為27分，較上月減少1分，分數下探近21個月以來新低；國發會表示，景氣領先、同時指標續呈下跌，顯示景氣擴張力道放緩，須密切關注後續發展。

歐、美通膨壓力大，各國央行加速升息力道，需求也出現放緩跡象；國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，這對我國下半年的外貿將形成挑戰。

不過，本土疫情逐漸受到控制，國發會觀察，在國旅補助下，遊樂園人潮變多，餐飲、零售也跟著回溫，面對國際諸多不確定因素，只要台灣內需表現持續穩健，下半年景氣燈號有很大的機會維持在綠燈；綠燈對應的景氣對策信號綜合判斷分數為23分至31分。

俄烏戰爭未歇，國發會表示，全球通膨壓力居高不下、主要國家採取貨幣緊縮政策等影響，成長步伐明顯放緩，衝擊股市及企業信心，6月份工業生產指數年增率、股價指數、製造業營業氣候測驗點均下滑，而貿易面指標則受惠新興科技應用與數位轉型需求續強，仍保持強勁成長。

內需部分，由於國內疫情趨穩，加以去年同月升級三級警戒之基期因素，批發、零售及餐飲業營業額、非農業部門就業人數皆較去年同期擴增。

展望未來，國發會表示，受惠高效能運算、車用電子、物聯網等相關應用需求強勁，將有助維繫出口動能；投資方面，國內半導體、綠能投資持續擴增，以及投資台灣三大方案延續，均有助推升國內投資動能。

不過，俄烏戰爭未歇、全球通膨壓力持續、新冠疫情反覆，相關變數恐拖累全球經濟成長動能，後續發展仍須密切關注，並妥為因應。