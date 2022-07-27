「音樂有愛 傳承不絕」記者會邀請了政府、產業、工協會、校園等多位代表參與。（中華音樂人交流協會提供）

「音樂有愛 傳承不絕」記者會邀請了政府、產業、工協會、校園等多位代表參與。（中華音樂人交流協會提供）

中華音樂人交流協會邁入25週年，除了將舉辦「十大專輯暨十大單曲」交流餐會，更將啟動首屆「校園創作菁英獎」選拔活動。理事長丁曉雯、音樂人陳子鴻、黃韻玲、葉佳修、李欣芸、蕭賀碩今(27日)出席記者會，被問到林志穎車禍受傷一事，曾是林志穎飛碟唱片同事的丁曉雯說：「希望他平安健康！我們都知道他是職業車手，他出事讓我們更加警惕，也希望大眾關注真的騎車、開車要小心」，而林志穎在第一時間獲救，她則說「現場很多人搶救，是不幸中的大幸。」陳子鴻曾幫林志穎寫歌，他也表示看到新聞很驚訝，盼他早康復。

丁曉雯接任中華音樂人交流協會理事長後，即將舉辦校園選拔活動，舉辦的目的，是希望傳承校園民歌時期「唱自己的歌」的創作熱潮，發掘有潛力的校園新生代創作人，提供與產業接軌的契機。她說，會提供獎學金、獎座、也會有座談會，但不會簽約。

而中華音樂人交流協會多年來與MÜST社團法人中華音樂著作權協會共同主辦「十大專輯暨十大單曲」，被視為金曲獎的風向球，今年因為疫情關係延至11月舉辦餐會，丁曉雯也表示從來沒有要搶在金曲獎前面，現在音樂產業跟25年前完全不一樣，評選方式也應該會改變。

陳子鴻是美國1500聲量音創學院台北分校校長，他日前在臉書喊累，被問是否低潮？他表示那天去高雄參加金曲獎慶功宴到半夜，隔天又趕回台北錄影一整天，感嘆「我只是想做傳承，怎麼把自己搞的那麼累」。他曾跟江蕙聊天時說到「本來想跟你一起退休」，被江蕙唸「那麼年輕退什麼休」，他決定要做到做不動為止，現在每天忙學校的事，六日也沒休假，一心把培養幕後音樂人視為自己的使命。

「校園創作菁英獎」報名收件日期為即日起至2022年9月30日截止，由各大專院校或校際所舉辦的專屬校園音樂創作比賽，獲得前三名(或等同前三名之獎項)的原創音樂作品皆可報名參與(僅限參賽時為大學在學學生者)。