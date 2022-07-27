距離年底縣市長選舉只剩下4個月，民進黨桃園市長參選人林智堅被爆涉及論文抄襲，加上新竹市立棒球場也引起爭議，林智堅數度親上火線澄清，關鍵人物余正煌今(27日)則跳出來否認抄襲。網路媒體26日針對「在經過論文與棒球場爭議後，您認為誰會當選下一屆桃園市長」進行網路民調，截至27日傍晚6點，有49.58％的網友認為張善政有機會甩開林智堅當選；38.14％的網友則認為林智堅機會還是最大；4.66％認為賴香伶有後來居上的可能性。

網路媒體《NOWnews》26日起針對「您認為林智堅的論文風波，對他的選情影響大嗎」進行網路投票，截至27日傍晚6點，有46.19％的網友認為影響很大，論文事件可能會讓林智堅落選；33.47％的網友則認為沒有影響，論文事件和選市長沒有關連；19.49％認為有影響，但年底才投票，是否會影響選票有待觀察；0.85％則表示不知道／沒意見。

該民調還問到「您認為新竹市立棒球場爭議，有可能影響林智堅選情嗎」，55.51％的網友認為影響很大，桃園人會因此不信任他的執政能力；30.93％則認為沒影響，新竹棒球場爭議是政治操作或被放大解讀；13.14％的網友認為有影響，但這只是市政眾多工作之一，不一定會影響整體投票；0.42％則表示不知道／沒意見。

另外，該民調針對「您覺得民進黨有沒有可能更換人參選桃園市長」進行調查，52.54％的網友認為不可能，林智堅還是最強的候選人；32.63％認為有可能，民進黨這次壓力太大，有可能臨時換將；14.83％則表示不知道／沒意見。

該民調還詢問「在經過論文與棒球場爭議後，您認為誰會當選下一屆桃園市長」，49.58％的網友認為張善政有機會甩開林智堅當選；38.14％的網友認為林智堅機會還是最大；7.2％認為不知道／沒意見；4.66％的網友認為賴香伶有後來居上的可能性；0.42％認為應該是無黨籍或其他政黨候選人當選。