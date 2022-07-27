許多人有過腸胃炎經驗，但急性腸胃炎發作起來，上吐下瀉，叫人難受，究竟能不能隨手拿居家常備的止痛藥或腸胃藥應急？醫師表示，若民眾使用止瀉藥強力止瀉，腸胃停止蠕動，病原菌在腸內無法排出，即可能穿越黏膜，進入血液，引發更嚴重的感染。此外，若民眾自行吃藥、症狀短暫改善，反而延誤就醫時間，導致腸子穿孔、破裂，將增加治療難度。

針對腸胃炎的原因，台大醫院內科部暨健康管理中心主治醫師曾屏輝表示，較常見有3種類型，包括病毒性腸胃炎、細菌性腸胃炎，以及因暴飲暴食、食用刺激性食物、食物中毒導致的腸胃炎。

●腸胃炎發作 勿自行吃腸胃藥或止瀉藥

台北榮民總醫院胃腸肝膽科教授吳俊穎，及曾屏輝都不建議民眾自行服用胃腸藥，因為大多數的急性腸胃炎均屬病毒性，通常2～3天內就會自行恢復，不一定要服用藥物。

曾屏輝表示，發燒、嘔吐和腹瀉都是身體的自我保護機制，盡快排出體內病原菌和毒素，讓黏膜慢慢自我修復，身體也會比較舒服些；如果使用止瀉藥強力止瀉，腸胃停止蠕動，病原菌在腸內無法排出，有可能穿越黏膜，進入血液，引發更嚴重的感染。

吳俊穎強調，腸胃炎並非完全不能吃藥，而是擔心患者自備腸胃藥，吃了症狀改善，卻延誤就醫，「9成的腸胃炎會自己好，不做任何治療自己也會好，真的不會好的，吃完藥也不會好，只是反而延誤就醫。」

醫師建議，疾病腸胃炎患者可以先在家觀察，如果症狀沒有緩解，出現以下2種情況就要盡快就醫：

1. 嚴重腹瀉：整天都在拉肚子，已無法正常生活，尤其幼兒和老人家較無法承受一天腹瀉10幾次，最好尋求專業診斷治療。

2. 影響進食，出現脫水：假使腸胃炎引發的噁心、嘔吐已經嚴重影響進食，體力變差，甚至因為進食量少、水分補充不足，導致脫水，也要盡快就醫。

雖然急性腸胃炎症狀約2～3天或1週左右就會慢慢改善，但吳俊穎說，無論是病毒性或細菌性腸胃炎，症狀消失後的1、2週內，腸胃還是可能會有些微悶脹感，這是正常現象，畢竟腸胃道黏膜受傷，需要一點時間恢復。

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