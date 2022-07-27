去年大成國小轉型成公辦民營藝術實驗小學後，以培育「生活藝術家」為教學宗旨，今年暑假與北藝大合辦國際營隊教學生製作定格動畫、數位影像，小朋友從中學習3D雕塑、攝影及剪片，燃起未來想從事影像相關工作的興趣。

位在屏東新埤鄉打鐵村的大成國小，去年險因人口流失、少子化而廢校，所幸與台北市關渡文化藝術基金會簽約合作、挹注台北藝術大學及雲門舞集舞蹈教室的教學資源後，不僅化解危機成為藝術實驗小學，招生率還因此提高1倍，小朋友也在課程中激發出不少精彩火花。

校長鍾秀鳳指出，現今教育重視素養養成，藝術就是門很重要的課，不同一般制式教學，它是透過培養美學、活動身體，引導學生打開身心靈認識自己，所以像資訊課就不再只是教孩子電腦操作，而是教攝影讓小朋友懂得藉由影像認識周遭的人事物。

為此，大成國小也趁暑假推出進階版教學，與北藝大合辦國際營隊，請外師教學生製作定格動畫、數位影像，讓孩子學習利用雕塑將平面影像轉成3D，再透過攝影、剪輯編成影片。鍾秀鳳開心道，小朋友在既有的基礎上，學得特別快，每人都能自製1至3分鐘不等的影片，重點是還從中找到未來志趣。

將升六年級的徐紹晏指出，他從5歲起就幫媽媽拍照，一直對影像作業很有興趣，之後計畫北上學習相關技術，而現在學會基礎，不怕落後其他人。營隊結束後，徐仍拿著手機四處拍照尋找做影片的靈感，他說，未來想當名Youtuber。

與徐同班的林立筠也是對影像工作充滿興趣，他說，曾在三年級自學剪片，很開心學校有教相關課程，他在營隊拍了300多張照片、花了2天時間製成影片，超有成就感。