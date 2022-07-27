據烏克蘭士兵在前線的觀察，他們發現在頓巴斯戰場，出現毀掉的2S7M 「牡丹花」(Malka) 203公釐自走砲，其砲管在中段炸裂，可能是自行破壞，或者是使用疲勞造成的斷管。

防衛部落格(Defense Blog)報導，軍事專家退役中將馬克‧赫特林(Mark Hertling)認為，看起來更像砲管過度使用造成的膛炸，這反應了俄羅斯的彈藥短缺，以及後勤維護已跟不上戰爭的問題。

在頓巴斯戰場，烏軍發現被棄置的牡丹花自走砲，砲管被炸斷，可能是膛炸造成。(圖/Twitter)

他說「這就是你不進行維護時會造成的結果」，俄羅斯的火砲大部分是上個世紀製造的，由於烏克蘭東部的高強度戰鬥，以及大砲持續使用造成的磨損，俄羅斯除了彈藥短缺，可能還有火砲短缺的問題。

When writing this thread, I looked for Russian “banana-peeled”artillery tubes, but couldn’t find them. Today, I saw 2 examples.



Here’s what happens when you don’t do maintenance/replace artillery tubes after specific # of rounds. You can bet there were associated casualties. https://t.co/pozkbmVi2B pic.twitter.com/evivGLLYl7 — Mark Hertling (@MarkHertling) July 24, 2022

赫特林說「我打賭砲管爆炸，一定有出現相當的傷亡。」

2S7M牧丹花，是升級過的蘇聯203公釐自走砲，俗稱「蘇聯原子炮」，它可以發射砲射核彈。它是俄羅斯武備庫中，最大的履帶自行火砲。升級的牧丹花配備了R-173通信設備，在沒有砲彈供應車的情況，可以攜帶8枚砲彈和裝藥。此外，升級版的射速從2分鐘3發，提升到2分鐘5發，而且系統的耐用性得到了提高。俄羅斯武裝部隊目前共有60門現代化的牡丹花自走砲。