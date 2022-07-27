南投山妖夜行迎鬼月，建國科大展彩繪魔法。（林清鏡提供／廖志晃南投傳真）

南投山妖夜行迎鬼月，建國科大展彩繪魔法。（林清鏡提供／廖志晃南投傳真）

南投山妖夜行迎鬼月，建國科大展彩繪魔法。（林清鏡提供／廖志晃南投傳真）

農曆7月鬼月前夕，溪頭妖怪主題飯店與建國科技大學設計學院，合作策畫「祥妖福怪」系列活動，除了妖怪夜行，還演出兼具恐怖、狂野與詼諧的《山妖傳奇》；師生並且運用想像力和創意，展出周邊文創作品。

建國科大美容系學生，在溪頭妖怪松林町園區，推出別開生面的彩裝奇妙世界，在臉部皮膚彩繪，運用專業化妝術與巧思，施以「彩繪妖怪魔法」，包括貓妖、人魚妖、赤狐妖、獵豹怪、食屍怪、多眼妖、骷髏怪、破（人頭作品）、魑魅魍魎等，展現創意，也將提升臉部彩繪層次。

建國科技大學創意產品與遊戲設計系，展示鏡面吊飾、別針胸章、馬克杯、提袋、杯袋、雷雕、T恤、杯墊等文創產品；美容系呈現演出的面具、道具、衣服；視覺傳達設計系展示海報設計、利用電腦繪圖軟體來繪製作品，共展出老師與學生們的55件作品，此次活動可見師生們賣力發揮創意外，還有FB網路票選及妖怪彩繪紙圖作品比賽。

山妖傳奇彩繪策展，由建國科技大學設計學院院長林清鏡，及系主任毛祚飛、劉晉彰、蕭蓉禎等人帶領3系師生設計，考驗創作者想像力與藝術表現。

山妖彩繪的創作者，分別是貓妖吳惠芬、人魚妖陳采綺、赤狐妖陳怡靖、獵豹怪劉俊宏、食屍怪周信翰、多眼妖張淑玲、骷髏怪林郁呈、阿明少年ㄟ許育菱、破（人頭作品）蔣正中、魑魅魍魎曾泰獅。