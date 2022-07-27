台北地院黃國忠院長致詞（台北地院提供）

明年元旦國民法官制上路，台北地方法院27日舉行國民法官法庭揭牌啟用典禮，在寶慶院區打造出2間全新國民法官法庭及相關之國民法官休息室、評議室等空間；黃國忠院長及與會嘉賓手執紅緞條，將大門上的紅緞布揭下，揭示中英文書寫的「國民法官法庭」(Citizen Judge Court)的標示，正式宣告國民法官法庭的啟用。

黃國忠院長致詞歡迎所有與會嘉賓參加揭牌儀式，並表示北院現有的法庭已經無法因應新世紀新潮流的司法改革制度，所以必須構思新的法庭以因應國民法官法新制，在司法院及台灣高等法院的鼎力支持下，打造國民法官法庭及相關的國民法官休息室等。

黃國忠說，新法庭的完成及揭牌，也是宣示對於國民法官法新制上路，已經準備好了，也期待在此審理的國民法官參與審判的案件，運用過去8場的模擬法庭累積的經驗，在明年1月1日時國民法官法新制上路可以無縫接軌，運轉順暢，希望透過國民法官新制，重新贏得人民對司法的信賴。