大陸一名正妹直播主「王大炮」，在抖音上有超過50萬粉絲追蹤，個性直爽愛搞笑的她，平時喜歡秀自己的紋身和肌肉，有別於一般蘿莉型主播，她以可愛、搞笑內容取勝，又有「卯哥」稱號，不過7月初她遭外流不雅私密片後，形象全毀，目前幾乎神隱的她，網路上也查不太到事件的相關資訊。

7月初時網路上瘋傳多段18禁影片，不僅有不少SM動作，還將電鑽改造成性玩具、放在私密處等，內容尺度淫穢又大膽，而雖然沒有曝光女主角是誰，但網友經過比對女主身上的刺青，認為是王大炮的機率非常大。

「王大炮電鑽門」事件在網路引起熱議，王大炮本人不僅沒有反駁，還把以前拍攝的作品下架，讓網友都猜測她是默認了。而淫片外流後，和她過往豪爽形象差很大，讓粉絲相當崩潰，但有網友爆料，她其實是拍裸照出道，賣過成人用品，是因為當網紅後才「洗白」的。

據《網易》報導，王大炮不雅影片遭外流後，有網友猜測，可能是她惹到金主，也有人猜測是遭前男友報復。

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