飼料等成本大漲，生乳收購價格今年6月起每公斤調漲2元，有酪農指出，目前生產成本依然高居不下，國內生乳收購價每公斤調漲2元，對他們而言，僅稍「緩解」壓力，仍不及成本漲幅，但不斷調整收購價，最後只會轉嫁到消費端，政府應如何幫助讓酪農將生產成本下降，才是根本解決之道。

生乳收購價格調漲後，味全林鳳營、光泉、義美等鮮乳大廠因不堪原物料上揚，近來陸續傳出調漲商品售價；有民眾哀號說，這幾天白天氣溫常飆破30℃，出門都快熱暈，走到哪都需來杯透心涼的冷飲，鮮奶一漲價，珍奶、拿鐵等飲品可能也跟進調漲，這下荷包又要大失血。

台南柳營八翁酪農區為全台第二大酪農區，當地酪農曾仁瀚表示，中央畜產會乳價評議委員會今年5月開會，據悉，會中酪農希望生乳收購價格每公斤至少調漲3元，不過最後會議拍板漲2元，由於收購價是經酪農、乳品廠、政府等相關單位共同討論出的，「雖然調升幅度，對他們來說還是不夠，但也只能接受」。

曾仁瀚說，飼料占他們生產總成本6成以上，其他4成為人事、水電、設備維修等費用，近來飼料價格持續上漲，像這個月飼料每公斤又漲了7角，即便目前依據國際飼料玉米期貨價格走勢，下半年飼料價格可望下降，但草料的部分，預估仍會繼續攀升。

乳價評議委員會5月開會決議，未來生乳收購價格將每半年檢討一次；曾仁瀚說，酪農只需要一個「合理的利潤」，生乳收購價能再調漲，身為生產者，當然很希望，不過仍得考量消費者接受度，以及接下來冬天鮮乳銷售淡季等問題，「不是想漲就能漲」。

他認為，牛吃的飼料需仰賴國外進口，如何讓國內酪農別再過度依賴進口飼料，降低生產成本，才是根本首要。否則生乳收購價格若一直漲，最後還是得轉嫁給消費大眾共同承擔。