Brandy（左起）、徐佳瑩、阿爆合組限定女團「拉爆布」。（亞神音樂提供）

Brandy（左起）、徐佳瑩、阿爆合組限定女團「拉爆布」。（亞神音樂提供）

金曲最佳重唱組合「阿爆＆Brandy」重出江湖，與LaLa徐佳瑩合組《給》專輯限定R＆B女團「拉爆布」演唱〈切歌〉。接到製作人陳君豪的邀約，阿爆＆Brandy不僅火速點頭答應合作，Brandy更親自編寫和聲，3女聲以美聲合唱〈切歌〉，打造出今年華語樂壇的魔幻時刻。

〈切歌〉一曲是LaLa徐佳瑩與製作人陳君豪在錄音室彈唱著吉他，由aMei的〈解脫〉為靈感發想出來，想要致敬九零年代R＆B歌曲的作品，加上阿爆＆Brandy的幽默歌詞，帶出在情感上的不順遂，不一定苦情，釋然面對也是一種選擇。徐佳瑩寫完demo後，製作人陳君豪靈光一閃，閃出阿爆＆Brandy作為合唱人選，進而提出邀約。

Brandy坦言接到邀約很驚訝，「歌很好聽，有一種R＆B本格派的懷舊，滿適合LaLa、阿爆跟我合作的，就答應了。」阿爆也笑說：「君豪說要找Brandy一起合作，因為她很久沒出現在螢光幕前了，我就說如果Brandy答應，我就答應，結果沒想到她秒答應。」

徐佳瑩直呼自己很幸運，「簡直就是讓這首歌蓬蓽生輝，虎虎生風！」今年初錄音的時候她帶了薑茶和白酒去探班，打趣說：「我是晚輩去請安，畢竟小時候就是聽她們的歌嘛！」讓Brandy聞言忍不住抗議：「講小時候會不會太過份！」阿爆也笑著反駁：「我們只是比較早出來賺錢啦。」三人期間限定組合被葛大為命名為「拉爆布」，阿爆笑說這名字聽起來很國際化，似乎很適合演唱拉丁歌曲，笑翻眾人。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障