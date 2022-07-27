人民幣兌美元在岸價（CNY）27日收盤貶值12個基本點，盤中一度逼近6.77元，低見6.769元。人民幣兌美元在岸價27日收報6.7569元，較26日下午4時30分收報6.7557元，貶值12個基本點。較26日晚上11時30分最後成交價6.7649元，升值80個基本點。

香港信報報導，人民幣兌美元離岸價（CNH）曾貶破6.77元，低見6.7703元，截至27日下午4時42分，離岸價報6.7597元，在岸價報6.7553元。

人民幣兌美元中間價27日報6.7731元，貶值248個基本點，創5月17日以來逾兩個月最低。上一交易日中間價6.7483元，上一交易日官方收盤價6.7557元，上日夜盤收報6.7649元。

外匯交易員指出，美國聯準會（Fed）利率決策會議結論將於28日凌晨出爐，目前市場氣氛偏謹慎，市場更關注Fed主席的會後聲明是否提供未來升息路徑的線索，預期人民幣延續寬幅上落。