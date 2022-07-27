民進黨台北市長參選人陳時中27日前往內湖參與見面會活動時，針對內湖交通問題表示，「如果前一任市長認為沒救了，那就換人做做看。」對此，市長柯文哲也回應，要陳時中搞清楚問題再來選市長，「不是選市長再去搜集問題，太低路（不中用）了。」陳時中也反批，應該是由市長說明給市民聽才對，那就我來做就好啦。

針對柯文哲的反批，陳時中也隔空交戰表示，「我想市長不要忘了他是市長，我是市民，應該是由市長說明給市民聽，哪有盯著市民教他怎麼做，如果是這樣要那就我來做就好啦。」