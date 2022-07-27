國民黨桃園市長參選人張善政27日接受蔡詩萍專訪，認為行政首長要有危機處理能力，也要打造優良生活環境，更要發展多元文化，他自承木訥，但接觸過後就會發現不一樣，期待緊握每一雙市民的手，走入人群，打破刻版印象，強調自己是務實的工程師和接地氣農民，2個身分讓他跟市民沒有隔閡、沒有距離。

張善政說，當行政首長的要件中央、地方相差不多，首要條件就是要有危機處理能力，他在擔任副院長任內處理過台南登革熱、全台霸王寒流，上任閣揆首周又遇維冠大樓倒塌，在跟時任台南市長賴清德搭配下順利化解，2人都有基本處理能力。

第二個條件是要打造優良生活環境，讓民眾覺得方便，他提到桃園房價相對低，吸引雙北居民南下購屋，但要打造讓「脫北者」安身立命的城市，而非臨時住幾年，現階段到台北通勤不方便、孩子學區額滿得跨區釀就學不方便，都待解決，其他建設還有桃園捷運、鐵路地下化、航空城等，雖然大型交通需要中央地方配合，但像是增加板南線接駁車絕對是地方政府可以做到。

第三則是多元文化融合，笑言自己是「芋頭番薯」，母親台南閩南人、父親大陸人，在遷戶籍到龍潭前住花蓮，在龍潭工作又接觸到客家族群，客家、閩南、外省、原民4大族群都接觸到，自己有這樣背景更要融合彰顯。

張善政認為桃園由沿海往內陸分成3大區塊，蘆竹、大園、觀音、新屋以農漁業和航空城為主，桃園、中壢、平鎮、龍潭等都會區要產業發展再造，大溪、復興則是山區，每一區都有其特色要維持和持續發展。

張善政強調自己學經歷貫穿學界政界產業界，擔任教授深知學術倫理，在科技院和學術界院士級學者有很多互動，在宏碁10年更是認識民間疾苦的重要階段，他舉例業者投資就要有回收，就算是博士或教授都沒有用，曾經壓力大到睡不著覺，他感謝宏碁董事長施振榮和共同創辦人黃少華帶領他在業界存活下來，撞牆期過了越走越順，助他把50億投資全都賺回來，這樣的經歷讓他深知業界都希望政府不要找麻煩之外，還要幫得上忙。

張善政說雖然做過行政院長、台大教授，但不要把他當博士、教授或閣揆，希望大家認識工程師的他，做事很務實，農民的他則懂得收成喜悅跟農損的傷心，強調務實的工程師和接地氣農民，讓他跟市民沒有隔閡、沒有距離。

張善政也提到這2個月接觸桃園，發現桃園是千變萬化的迷人城市，在龍潭時接觸到客家文化、美食、自然環境，現在有機會擴大，他也分享自己在竹科7年，新竹回台北只能走台三線，19年「開壞」2部車，龍潭、大溪熟得不得了，路名都可以倒背如流，這陣子跑行程經過都回憶湧現，「甚至發現測速照相桿位子都沒變！」