27歲華視正妹主播王乃伃，最近被周刊拍到與斯文男約會，兩人甚至在有商務旅館的大樓待2個小時，疑似有了新戀情；但王乃伃不滿遭周刊影射「肉食女」，今（27日）PO聲明回擊：「已對本人構成名譽上重大誹謗及侮辱。」

根據《時報周刊CTWANT》報導，王乃伃19日被拍到與年紀相仿的平頭斯文男約會，一起到某棟商業大樓7樓的平價旅館，過2個小時才離開，被問及兩人關係，王乃伃認為是私事，不便回應。

王乃伃被拍到與平頭男關係匪淺，兩人在有商旅的大樓待了2小時。（圖／時報周刊提供）

王乃伃搭捷運時，摸了平頭男的鼠蹊部。（圖／時報周刊提供）

王乃伃今（27日）在臉書公開發聲明，表示周刊拍到她與友人進出大樓1樓的照片，就指涉兩人到商務旅館開房間，沒有向她確認有無此行為，王乃伃在此澄清：「該大樓僅有部分樓層為旅館，其餘樓層有其他營業場所，而本人係陪同友人進出該大樓之診所」，她不滿被周刊暗指有性需求的肉食女，公開發聲：「（周刊）已對本人構成名譽上重大誹謗及侮辱。懇請大家勿成為誹謗幫兇，亦維護社會之風氣及秩序。」

許多網友紛紛留言力挺：「乃伃加油，這些狗仔就是捕風捉影，不用理他們，支持乃伃提告」、「別被打倒，支持妳」、「心疼妳遇到這種事情」，也有人獻上安慰：「沒事啦，這表示你在媒體圈夠份量，不然狗仔才不跟。」