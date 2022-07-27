對於南韓外長朴振稱該國對「薩德」（THAAD）反導彈系統的「三不」政策，並非對中方的承諾或雙方達成的協議，中國外交部發言人趙立堅回應，任何國家不論哪個黨執政，無論對內有何政治需要，對外政策都應保持基本的連續性穩定性。而韓方2017年就「薩德」問題作出的鄭重表態，言猶在耳，也為兩國之間增進互信，深化合作發揮關鍵作用，新官不能不理舊帳。

趙立堅指出，對於涉及鄰國安全的重大敏感問題，韓方應該繼續審慎行事，並尋求根本解決之道，中方反對美國在南韓部署「薩德」的立場並不針對韓方，而是針對美國有意損害中國戰略安全的不良企圖。

南韓因2016年宣布引入薩德系統，導致中韓關係緊張，直至南韓官員2017年10月底在國會指韓方不打算引入新的薩德系統、不加入美國導彈防禦系統，與及不謀求韓美日軍事同盟，兩國關係始告緩和，被認為是南韓就薩德系統提出的「三不立場」。