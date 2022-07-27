不少人肚子餓時都會選擇吃泡麵，尤其月底荷包見底時，泡麵更是解決一餐的好夥伴。近日有網友就好奇，市面上風味各異的泡麵中，「50塊下的泡麵誰才是王者？」許多網友分享，其實陪伴大家兒時回憶的維力炸醬麵，就是解答。

原PO在PTT發文表示，市面上泡麵百百款，通常50塊以下的泡麵都沒有肉塊調理包，風味也就少了一半，不過現在的肉塊泡麵價格60元也快接近一個便當的價錢了，「那有沒有哪款泡麵是50元以下的不敗王者，吃起來不會讓本肥覺得死鹹的啊？」

對此，許多網友紛紛分享「蔥燒牛肉麵」、「來一客海鮮口味」、「味味一品袋裝不用50」、「味味A排骨雞，一碗好像22元」、「來一客，蔥燒牛肉麵，肉臊米粉，維力炸醬」、「印尼泡麵」、「港版日清合味道」。

不過最多人分享，「維力炸醬麵，百吃不膩」、「維力真的好讚，百搭，推薦加台灣辣妹，爽」、「維力炸醬麵＋來一客，還不到50」、「問就是維力」、「維力炸醬麵ver.地溝油」，讓原PO笑說，維力炸醬麵果然是大家兒時的好味道。