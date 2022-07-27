俄烏戰爭加劇原物料供需失衡，能源缺口最緊張，各國下定決心發展各種類型新能源，加上新能源車蓬勃發展，基本金屬的銅與鋁和電池關鍵材料的鎳與碳酸鋰價格走揚，供需失衡造成天然資源價格持續上漲，短線或許波動大，但戰爭驅使能源報價上漲，投信建議逢低布局或定期定額長期投資。

俄烏開戰以來，歐美國家相繼對俄羅斯進行經濟制裁，俄羅斯也透過各式各樣的理由減少供氣量。過往每年7月中旬，連結俄國Vyborg和德國Greifswald的海底天然氣管線「北溪一號」Nord Stream 1都會進行約10天的歲修保養，市場一度擔心俄羅斯借題發揮，進一步減少供應或暫停供應，儘管北溪一號22日恢復供氣，但當前輸往歐洲的天然氣僅為原先的40％，25日又臨時稱因技術性問題，27日起砍半至20％供應量。

美國液化天然氣（LNG）最大出口商之一的Freeport旗下出口設施爆炸，修復時間恐需要到年底才能恢復正常營運，歐洲能源研究機構Energy Brainpool研究報告指出，歐洲各國天然氣存量在今年11月1日恐無法達到目標80％的水準。

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金天然資源組合基金經理人余冠廷表示，俄烏戰爭加劇原物料供需失衡，又以能源缺口最為緊張，讓各國下定決心發展各種類型的新能源取代傳統發電，再加上新能源車蓬勃發展，基本金屬的銅與鋁和電池關鍵材料的鎳與碳酸鋰價格隨之走揚，也由於潔淨能源／替代能源興起，相關原物料價格居高不下。現在歐洲當前最需要的太陽能面板所需要的多晶矽、矽晶圓價格也均堅挺，支撐相關產業商品價格走勢。

余冠廷指出，歐洲各國為擺脫對俄羅斯天然資源的高度進口，俄烏開戰以來，歐盟不只提出計畫減少三分之二從俄羅斯進口的天然氣，也計畫於2030年能夠完全降低對俄羅斯的依賴；6月底於德國境內召開的G7會議，廣邀大陸以外的新興國家，包括金磚成員國印度和南非以及印尼、阿根廷等農產與天然資源大國，決議成立全球基建共同基金。

另歐洲各國都積極並欲爭取增加供應來源，近期歐盟執行委員會主席與亞塞拜然簽署一份能源安全文件，將由亞塞拜然供應多一倍天然氣給歐洲，法國總統馬克宏接待阿拉伯聯合大公國元首，討論議題當中也包括增加柴油供應，也支撐商品報價。

富蘭克林華美投信認為，因為原物料報價上漲才導致成本轉嫁，下游商品價格高漲，也造就高居不下的通膨數字，惡性循環；天然氣供應受限、出現問題，需求大於供給，造成報價上揚，多數的天然資源商品也都面對供應不足的問題，甚至產量下滑的窘境，報價的上揚趨勢不變下，應逢低爭取布局時間點，或建議穩健投資訴求，不妨利用定期定額，以中長期的角度來切入，持續布局天然資源型基金。