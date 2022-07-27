晶圓專工大廠聯電（2303）27日召開法人說明會，第二季合併營收720.55億元，歸屬母公司稅後淨利213.27億元，同創歷史新高，每股淨利1.74元。雖然下半年消費性電子需求疲弱，但聯電訂單及產能調整順利，第三季營收預估持平，產能利用率維持100％滿載。

聯電公告第二季合併營收季增13.6％達720.55億元，較去年同期成長41.5％，平均毛利率季增3.1個百分點達46.5％，較去年同期大幅提升15.2個百分點，營業利益季增26.1％達281.64億元，較去年同期成長近1.5倍，歸屬母公司稅後淨利季增7.7％達213.27億元，較去年同期成長78.6％，每股淨利1.74元。

聯電第二季合併營收、毛利率、營業利益、稅後淨利等均創歷史新高，上半年營運表現明顯優於預期。聯電公告上半年合併營收1354.78億元，較去年同期成長38.2％，平均毛利率年增16.0個百分點達45.0％，營業利益504.98億元，與去年同期相較成長逾1.6倍，歸屬母公司稅後淨利411.34億元，較去年同期成長83.9％，每股淨利3.35元。

聯電共同總經理王石表示，隨著結構性趨勢推動智慧型手機到汽車等終端設備中半導體含量（silicon content）的增加，聯電確信28奈米對於現有及未來新的產品應用將會是一個需求長穩的技術節點。而展望第三季，聯電預期晶圓出貨量較上季持平，晶圓平均銷售美元價格亦較上季持平，平均毛利率預估達45％，產能利用率維持100％滿載水準。