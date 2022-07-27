台鐵勞資方為了公司化相關子法議題，今進行第5次會議，台鐵企業工會不滿資方態度閃躲，也不願對員工福利給出具體承諾，憤而退出子法協商會議，並表示預備中秋、國慶及九合一大選等重要日的疏運，進行不加班活動及罷工行動，爭取權益，預計九合一大選日前完成罷工法定程序。

台鐵工會指出，今日協商會議中，台鐵局僅以三節獎金試算職工福利金提撥，對於目前員工福利精進方案部分，無法保證能繼續維持，更不思增進員工福利。工會提出中華郵政、港務、桃機等公司化單位的福利金數據，與台鐵員工福工福利比較，差距萬元以上，希望能在公司化後拉近差距，讓台鐵員工對公司化有信心。

工會也對5次協商會議持續空轉表示質疑，因此憤而退出子法協商會議，並預備在中秋節、國慶日及九合一大選等重要日疏運，進行不加班活動及罷工行動。

台鐵局回應，今日會議開始台鐵即表達希望雙方能對公司章程及相關子法進行協商，但工會要求先針對職福金及實收資本額進行討論，先不研討子法。隨後雙方協商職福金提撥金額及實收資本額，經過1小時15分鐘討論，未能達成共識。

台鐵局表示，工會參考郵政公司、港務公司及機場公司相關資料，反推台鐵公司化前應提撥的職福金額為60億元，但該估算資料所提金額較其他國營公司成立初期提撥的職福金額高出甚多，且未將下腳料收入（廢料標售收入）及會員每月薪資扣款金額納入收入計算，且未以公司化財務試算收入為計算基準，加上適用對象及人數應再合理計算，因此請工會再研議釐清。

台鐵指出，會中有提出試算參考資料，例如規劃實收資本額設定為800億元，以其1％提撥職工福利金為8億，但工會認為員工福利應大幅提升，不接受台鐵局的提案。

台鐵強調，公司化子法的實施須報請交通部或行政院核定，本次會議雖沒有具體進展，但完成台鐵轉型改革、達成永續經營及保障員工權益，是勞資共同目標，會繼續與工會加強溝通協商。