國票金控今（27）日董事會通過辦理現金增資案，為支應充實營運資金、強化財務結構及因應未來轉投資子公司與業務擴展需求，預計辦理現金增資，募集總金額為新台幣 30 億元，這也是國票金控成立20年來，首次辦理現金增資。

國票金控總經理蘇松輝表示，受到升息趨勢及股債雙空的影響，營運狀況受到衝擊，致今年上半年獲利較去年同期呈現大幅衰退，主要來自產業特性的因素，由於旗下並無營運成熟的商業銀行，有獲利平穩的特性，因此營運極易受到金融市場波動的影響，雖與日本合資成立樂天銀行，但因純網銀在國內初試啼聲，經營初期尚未損益兩平，難有獲利上的貢獻。因應環境變化已進行子公司增資因應，及主管機關對於金控資本對稱性要求。

國票金控表示，利率循環的是短期的影響，對票券產業展望是短空長多，一方面在升息後有助於利差的擴大，將帶動票券公司保證業務的利差拉升，另一方面，升息循環的頂端，也會創造債券部位再投資收益的增加，即補券的契機，因此子公司已於去年即積極的調節債券部位及存續期間，調整風險胃納，以因應市場波動。

國票金控強調，本現金增資案與安泰銀行併購案並不相關，在去年10月14日董事會及12月2日國票金控及安泰銀行的董事會與股東會，分別通過，由國票金控以股份轉換方式取得安泰銀行百分之百股份，安泰銀行股東取得部份現金及國票金控所發行之可轉換特別股為交易對價，雙方辦理簽約後向主管機關申請，惟遭主管機關核予緩議，目前尚未再行辦理送件申請。

國票金控表示，雙方所訂之股份轉換契約仍受董事會及股東會決議所拘束，契約如未展期將於今年10月中旬屆期終止。依所簽訂之股份轉換契約規定任一方辦理現金增資，互負有通知義務，如有交易對價調整機制與協商事由，亦均按股份轉換契約辦理 。