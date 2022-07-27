來自美國佛州的男饒舌歌手班茲(Rollie Bands)，日前在IG上發文向酸民挑釁，「很多人都知道我住哪，我也睡得很安心。」哪料短短5分鐘過後，班茲就被發現死在自家公寓停車場，緊急送醫後宣告不治，不過由於兩件事發生太過巧合，因此警方不排除這是兇手犯罪動機，消息一出引起無數歌迷們哀悼。

綜合外媒報導，班茲是在22日3點慘遭槍殺，事發之前，班茲在IG發文發布限時動態，「很多黑鬼知道我住在佛羅里達哪裡，但我還是睡得很安穩，如果黑鬼想一起抽根菸的話，我5分鐘內就會回我老家」。在他嘲諷完畢後很有種留下住家地址，結果5分後被槍殺在自家停車場中。

希爾斯波羅郡（Hillsborough County）警長辦公室稱，他們收到報案後立刻趕赴現場，發現到班茲滿身是血、身上還有槍傷，至於犯案兇嫌則早已駕車逃逸，目前尚未被逮捕歸案。從警方掌握線索來看，這起槍殺案並非是隨機犯案，兇嫌和班茲應是互相認識，尚不確定有多少人涉入其中。

'If a nigga want smoke I'm at my crib in 5 mins': Florida rapper Rollie Bands dares his haters on Instagram to confront him and is SHOT DEAD outside his Tampa apartment five minutes later pic.twitter.com/eHsXJEzeHA — Random News Headlines (@o_banned) July 27, 2022

由於班茲是出生於佛州坦帕灣的一名饒舌歌手，在樂壇小有知名度，因而他突然死亡的消息引起粉絲不捨，湧入社群哀悼：「希望他能在天上安息」、「我無法相信這件事，我的心都碎成一片片了」、「願你的靈魂得以安息」，不過也有人稱他的挑釁行為實屬不當，「你自找來麻煩的」、「玩蠢遊戲才會有這個結果」。

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