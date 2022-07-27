前年擔任保母的基隆劉姓女子與其張姓丈夫多次徒手毆打受託的3歲男童，甚至以腳踩踏男童腹部，造成男童內臟破裂、頭部皮下組織出血，最後男童發燒致死。台灣高等法院將劉、張判刑11年半、12年，遭撤銷後，高院更一審開庭，死者母親斥責保母夫妻謊言不斷。庭末法官喻知下個月24日再開準備庭。

2020年一名3歲男童猝死，警消在進入屋內看到男童仰躺在地板，身上並沒有明顯外傷，原先一度以為男童只是單純疾病死亡。但檢方檢剖後發現男童內臟破裂、顱內出血，才讓案情朝向虐童案偵辦。

檢警調查發現，劉姓保母與張姓丈夫，因不滿男童哭鬧，以腳踩踏男童腹部，並以玩具車等物品毆打，導致男童肝臟挫裂；且未提供男童成長所需的營養，男童發育受阻、營養不良、骨瘦如柴，頭部、四肢、背部等有多處新舊傷。

男童在2020年9月23日出現腹瀉及嘔吐症狀，並出現食慾不振、活動力下降情形，隔日男童出現發燒症狀，保母夫妻不帶男童就醫，僅餵食男童少許水及雞湯，最終男童在9月25日中樞神經衰竭、出血性休克死亡。