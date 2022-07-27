富邦悍將外野手林哲瑄因撲球造成左肩關節唇破裂，恐需要動刀治療，身為過來人的統一獅老將潘武雄、樂天桃猿郭嚴文也都分享自身經驗，「Take」說：「動刀是小事，最重要的是復健，復健過程非常辛苦。」他透露，曾看到林恩宇為了把沾黏弄開痛到落淚。

曾擔任中華成棒隊的某運動傷害防護員指出，關節唇可以在膝蓋、肩膀、髖部等等關節處的軟骨；而肩盂唇會比較是正確形容林哲瑄、王建民的肩膀關節軟骨破損。

潘武雄在2010年熱身賽時因撲接飛球造成慣用手左肩受傷，4月初進行核磁共振造影檢查，發現肩關節唇破損，5月因傷勢惡化決定動刀，「當時我好像已經是破到第三級，前後都破掉，原本是想說撐撐看，但後來檢查後發現肌肉萎縮一定要開刀。」

從動刀後、復健到最後回到球場，潘武雄花了半年多的時間才健康回歸，「其實動刀是小事，最重要是復健，要在黃金復健時期進行，過程非常辛苦，尤其是拉角度時特別痛。」

潘武雄回憶，當時與他差不多時期動關節唇手術的還有投手買嘉儀、林恩宇，結果林恩宇因錯過黃金復健時期，花了更多時間，「他比我早1個月開刀，但後來復健進度慢了1個月。」他透露林恩宇後來在拉角度時、必須要把沾黏處拉開，痛到飆淚，「開完刀後還是要與傷勢共存，尤其是在冬天、天冷的時候更困擾，必須要花更多時間把肩膀熱開。」

關節唇破裂多少會影響到打擊，可能會造成手部無力、無法負重的情況，潘武雄說：「就算是動刀後一開始也是會怕怕的，不太敢用力，會有恐懼感。」

而在2016年同樣動左肩盂唇手術的樂天桃猿內野手郭嚴文則表示，當初其實自己也是帶傷打了1、2年，但後來看到球來越來越害怕，後來決定動刀根治。

樂天桃猿郭嚴文。（陳麒全攝）

「其實復健沒那麼痛苦，害怕傷勢比較可怕。」郭嚴文認為，希望自己是可以在完全健康的情況下進行比賽，所以如果遇到傷勢就會想要「砍掉重練」，「當初開肩盂唇也是這個想法，重新來、努力復健就會好，因為帶著傷是永遠不會好的，開刀就好好復健就好了。」他也希望好友林哲瑄能夠早日康復。