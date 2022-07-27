台南市政府文化局發現後緊急將黃宅列為暫定古蹟。（張毓翎攝）

黃宅前方靠近大路南85線的區域，目前被鐵籬圍起來將蓋房子。（張毓翎攝）

目視圍籬跟黃宅距離，推測未來新建的房子跟黃宅可能僅相距約5公尺而已。（張毓翎攝）

台南市後壁區「荔園衍派黃宅」傳出求售，台南市政府文化局發現後緊急將黃宅列為暫定古蹟，引發地方關注，有鄉親疾呼「一定要保留」，認為此處是後壁境內現存完整、最具代表性的巴洛克式建築，直言「有錢還不一定蓋得起來」；也有人期盼，市府未來對黃宅保留活化，應有更積極的作為。

黃宅建造於1928年，由黃爐和首屆庄長黃水順兩兄弟所合建，屋頂為四坡頂，西式山牆面可見以雙柱為單元的簷柱，水平簷梁上題有「BUILT IN A.D.1928 SHIN YUN. BULITIN J.D.2588」的字樣，其中「A.D.1928」是西元年代，「J.D.2588」指日皇年代，「SHIN YUN. BULITIN」則指的是黃氏商號「黃振順」之意。

黃宅位於菁寮老街觀光景區內，當地長年致力於社造工作的黃正雄說，他帶團導覽時，常會帶遊客到黃宅參觀，因為該處未開放，所以只在外面做解說介紹，而黃宅前方靠近大路南85線的區域，目前被鐵籬圍起來將蓋房子，目視圍籬跟黃宅距離，推測未來新建的房子跟黃宅，可能僅會相距約5公尺而已。

後壁區長黃炳元說，據傳言，以前黃宅曾開放讓遊客參觀，還有劇組來借場地拍電視劇，但黃家發現屋內許多東西都忽然不翼而飛，故後來黃宅就未再對外開放，近期傳出黃宅將被出售的消息，市府文化局26日立即張貼暫定古蹟告示，其效力視同古蹟，不得任意毀損拆除。

台南市政府文化局文化資產管理處長林喬彬表示，早在台南縣市合併前，黃宅就未對外開放，黃宅前方土地已賣掉，並即將蓋房子，而黃宅目前已被列暫定古蹟，同時進入審議程序，辦理文化資產價值評估，如果審議結果通過，就可以開始爭取進行一連串的修復工作。