庹宗華、胡錦、李立群、黃仲崑等人送寶哥最後一程。（家人提供，黃華安攝）

胡錦送寶哥最後一程。（家人提供，黃華安攝）

庹宗華、黃仲崑送寶哥最後一程。（家人提供，黃華安攝）

任賢齊等人送花致哀。（家人提供，黃華安攝）

台灣導演蕭碧村本月6日因病辭世，享壽64歲，攝影師出身的他曾於1998年獲金鐘獎最佳攝影燈光技術獎，業界都暱稱他「大寶」、「寶哥」，27日是他的告別式，生前至交李立群、胡錦、庹宗華、黃仲崑等人都前往送他最後一程，曾合作《笑傲江湖》武俠劇的任賢齊及其他演藝圈友人們也送花致哀。

蕭碧村是當年製作人楊佩佩御用攝影師，近年將工作重心放在大陸，長期住在浙江橫店影視城，他與賴水清導演合作了幾十部戲，《鹿鼎記》兩人還合掛共同導演，也以導演身分拍了好幾部古裝劇，但他曾說自己更喜歡當攝影師。

相識30多年的李立群除了親送他最後一程，也在追思影片中感傷表示：「大寶，我會一直想念你。我們在一起的時間很長、很多，太多工作上、生活上的回憶，會讓我一直想念你。人世無常，大家都會在天堂見面，一路走好」。

庹宗華也說，寶哥的離世讓這一群朋友弟兄都非常難過震驚，「我相信跟你相處過的所有人永遠都不會忘記，你對我們的熱情還有照顧」；劉松仁在影片追思，「我們在台灣一起工作的日子還歷歷在目，當年沒有你的存在，絕對拍攝不出那麼輝煌的作品，我們的合作是那麼愉快、值得回味，我會永遠懷念你的」。

攝影師黃華安今親送寶哥、幫忙拍照，也發文追悼，力讚拍過《神雕俠侶》、《笑傲江湖》、《倚天屠龍記》百多部作品的寶哥是「影視圈天下第一的全能攝影大師」，也回憶兩人在《天涯明月刀》武俠大戲共事，曾親眼目睹寶哥在空中吊鋼絲飛行中單手拿大攝像機，單手精準追焦的高深拍攝功力。他說，寶哥的專業不只在掌鏡，也曾是專業燈光師，除了專業涵養、情緒管理佳，更特別的是常常流露出一種令人信服的霸氣，最令人尊敬的地方是他為人善良豪爽、仗義助人、提攜後進。可惜天妒英才，「寶哥上個月發現肝癌晚期， 20多天前從橫店回臺北， 住進台大醫院，前幾天昏迷，7月6日中午12時30分就這樣走了。今天公祭，諸多親朋好友都來為他送行。祈願他一路開心好走」。