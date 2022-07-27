香港女星黃婉曼曾是無線新聞台氣象主播，出眾外貌相當有觀眾緣，當時更被譽為「天氣女神」，在離開主播台後轉型主持人，而結婚後她多把重心放回家庭，但她也樂於在社群分享生活，還是有不少粉絲擁戴；日前黃婉曼曬出去玩水照片，泳衣透視設計炸出豐滿雙球，網友看了都快噴鼻血，讚嘆「主播界最大核武」。

38歲黃婉曼當年因一句「跳出香港」成名，更變成最有名的「天氣女神」，但2010年底正式離開她爆紅的無線電視台，轉型成主持人，直到2014年和圈外男友結婚後，先後生下2個女兒，除了相夫教子外，還有投資麵包店，至今經營地有聲有色。

近期黃婉曼在IG分享一家四口出遊照，她和老公、2個女兒在飯店的無邊際游泳池戲水，她穿了一套連身泳衣，但上身透視設計完全襯托出她的傲人上圍，白皙渾圓雙球加上超深事業線，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋；而黃婉曼則透露自己不會游泳，俏皮地問「40歲先來學游泳會不會太遲」。

廣大網友根本不在乎黃婉曼會不會游泳，目光全被她核彈級雙峰吸引，紛紛留言激讚，「妳真的無時無刻都這麼漂亮」、「這身材不敢相信生過2個」、「主播界最大核武不是開玩笑的」、「看到快噴鼻血」。