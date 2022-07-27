愛立信於27日宣布，已完成對雲端通訊商Vonage控股公司（Vonage Holdings Corp）的收購。此次收購符合愛立信以領導性技術拓展行動網路與企業相關業務的策略，並讓愛立信在通訊平台即服務（Communications Platform as a Service ， CPaaS）、UCaaS和CCaaS等完整通訊解決方案有了更強而有力的基礎與布局。

愛立信期待透過利用Vonage CPaaS產品，釋放更多先進的5G網路能力，以及相關的消費與支付方式。這將使包含超過100萬名在Vonage註冊開發者在內的全球開發者社群，能夠透過開放APIs輕鬆運用4G與5G網路能力。

全球網路APIs，例如位置和服務品質API為電信商提供了擴大利基以實現5G網路能力變現的新機會。對愛立信而言，全球APIs更提供了全新的成長契機，現有如影視、語音和簡訊（SMS ）的通訊APIs市場目前正以每年30％的速度成長，預計到2025年將達到220億美元。

透過全球APIs具開放、直覺與可編程的特色，將使開發者社群能夠為支援5G網路的任何設備建立應用程式。開發人員可以自由調整相關設定，例如使用者身份驗證、頻寬、回應能力、能源效率、安全性、識別和可靠性，又甚至網路資訊（例如設備資訊或預測覆蓋範圍）。而這些創新消費級與企業級應用也將進一步驅動5G的普及與網路資本支出成長（Capex）。

為了加速發展Vonage的UCaaS與CCaaS解決方案，愛立信將增加研發預算，並將這些解決方案提供給電信商，讓愛立信的現有客戶能夠透過自身品牌進行銷售並加速成長。愛立信也將透過Vonage UCaaS和CCaaS解決方案為中小企業提供更完整通訊產品和解決方案，這將成為愛立信向電信商和企業用戶提供產品和解決方案的基礎。

愛立信執行長鮑毅康（Borje Ekholm）表示，藉由Vonage如UCaaS、CCaaS和通訊 APIs等套裝通訊解決方案，愛立信將進一步擴展企業業務領域。未來網路能力將透過開放的網路APIs進行消費和支付，同時為創新創造機會。

鮑毅康指出，愛立信已推出了奠基於4G的第一個網路API，名為Dynamic End-User Boost的連網增強應用程式，愛立信將透過Vonage開發和加速新APIs商業化，藉此協助領先電信商取得巨大進展。愛立信也將在未來推出首款5G網路APIs，並持續為企業建立嶄新與高效能的應用程式和服務，同時推動Vonage的UCaaS和CCaaS應用程式的持續創新，為企業創造新的數位化體驗與實現優質的的通訊互動。

鮑毅康強調，透過串聯網路與全球開發者社群，愛立信將以網路為出發點，提供電信商展現全新價值的機會，並作為高效網路投資的重要基礎。此外，5G作為前瞻的創新平台，將可充分發揮超高速、具可靠性、低延遲的特性，發展無限可能的新服務類型，並透過如Vonage的 UCaaS和CCaaS平台加速企業數位化發展。

Vonage近期在《Omdia Universe: Selecting a CPaaS Platform 2022》報告中獲評為領導業者，並在用戶體驗和解決方案能力指標名列前茅。Vonage目前為超過 120,000家企業用戶提供服務，並在全球開發者社群中擁有超過100萬名註冊開發者和每年總計逾250億則訊息和紀錄的大規模平台，結合愛立信布局全球的網路專業與領先業界的產品組合，將使愛立信深化並加速全球網路APIs市場的發展，而電信商也將不僅侷限於國內與各地區布建的設備，而能受益於全球性的覆蓋。

Vonage執行長Rory Read表示，Vonage始於創新，如今已是商用雲端通訊的領導企業，藉由愛立信在5G領域的領導地位、全球市場占有率和強大的研發能力，加強為全球企業提供的服務。隨著對UCaaS、CCaaS和通訊APIs需求快速成長，雙方的專業知識、人才和創新結合對我們的客戶與夥伴來說也是個正向的消息。

Rory Read補充說道，民眾工作、購物、學習、就醫、運動與娛樂的方式有了根本的變化，愛立信和Vonage將成為下一波數位化轉型的核心，為企業、電信商和終端使用者提供創新的應用和服務。