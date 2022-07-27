國旅補助開跑、住宿最高補助1,300元，加上適逢暑假傳統旅遊旺季，吸引不少民眾計畫出遊，但旅途中難免發生突發意外而壞了好心情。產險業者表示，透過網路投保旅遊險，便捷、省費，有機會抽中iPhone 13 Pro手機等獎項。

根據交通部觀光局最新統計，國人選擇國內旅遊方式，有逾9成民眾採「自行規劃行程旅遊」。新安東京海上產險發言人呂文泉表示，國內旅遊容易因環境熟悉，民眾常常降低警覺心及面對突發狀況的應變能力，尤其國旅自由行規劃比重高，相對參加旅行社的旅遊團則少了旅行業責任保險一層保障，提醒民眾規劃旅遊行程時別忘相關保險保障，以提高自己及親朋好友們面對意外狀況的防護力。

新安東京海上產險表示，該公司「網路投保平台」不僅提供出發前1小時投保即可的快速便捷服務，另規劃「鐵道客運遊」、「離島租車遊」、「租車自駕遊」、「自然露營遊」等涵蓋時下多種最夯旅遊行程主題的保險保障方案。如「離島租車遊」保障方案除基本的旅行平安保險、傷害醫療保險與個人賠償責任保險外，特別因應離島旅遊最怕出現的航班延誤與取消，提供當飛機、船班誤點達4小時以上，即可獲得定額2,000元補償的境內旅程延誤險，以及離島旅遊租機車期間不幸與其他機車對撞時，則啟動機車維修費用與他人財損、受傷限額保障的國內租車旅遊險，協助民眾轉嫁旅程中可能面臨的風險。

新安東京海上產險說，該公司網路投保平台正舉辦網路投保好禮四重抽活動，即日起至9月底於活動期間內投保旅遊險等指定保險商品、選擇電子保單並於活動網頁註冊會員成功，最高可獲得3次抽獎機會，另於社群平台分享活動再加送1次抽獎機會；換句話說，一張保單並加入網路投保會員且選擇電子保單並於個人臉書、IG等社群平台分享活動，最多有4個抽獎機會，其獎品有，iPhone 13 Pro、iPad Air 5 256G、禮券、LINE POINTS等眾多好禮等。