我國新冠肺炎確診人數已突破400萬人口大關！據勞保局統計，從新冠肺炎大流行的2020年1月1日起至今年7月20日為止，勞保局共受理36萬8498件傷病給付申請案，核付10萬909件、金額超過3.3億元，為簡化確診新冠肺炎被保險人申請勞保普通傷病給付流程，勞保局7月1日起，開放被保險人可以透過「勞保局e化服務系統」進行線上申辦「確診新冠肺炎」被保險人申請普通傷病給付。

新冠肺炎大流行期間，勞保局共收到36萬8498件申請，包括普通事故36萬1143件、職災事故7355件，因應普通事故案件爆量，今年7月1日勞保局開放線上普通傷病給付申請，共受理2萬5108件；普通事故共核付9萬6162件、2.97億元，職災事故共核付4747件、3530萬元。

據勞保局統計指出，近年普通傷病給付申請件數約為10萬件至13萬件左右，而36萬件的量能相當於3年的受理量。

勞保局說，原本確診新冠肺炎的勞保被保險人申請普通傷病給付時，要填具紙本申請書並檢附確診診斷書或隔離通知書，洽投保單位確認蓋章後寄送本局辦理申請手續。今年7月1日起，確診COVID-19的被保險人申請普通傷病給付，可以在勞保局e化服務系統進行線上申辦，只要填寫確診日期、申請不能工作期間、取得薪資情形、收治處所、帳戶及個人通訊資料等，無須提供確診診斷書或隔離通知書給勞保局，完成個人申辦後，經由所屬投保單位進行線上確認，即可完成申請手續。

勞保局指出，線上申辦沒有時間限制，全天24小時都可辦理，不僅可以減少郵件投遞寄送或親自到勞保局送件的時間，給付款項也可更快入帳。